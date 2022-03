30 marzo 2022 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - La Russia sta trasferendo in Ucraina 2000 militari dalle zone occupate della Georgia. Lo riferiscono fonti dell'esercito di Kiev, secondo cui Mosca avrebbe inviato 5 battaglioni dalle basi militari dell'Ossezia meridionale e dell'Abcasia in appoggio alle forze impegnate in Ucraina.