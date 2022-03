Nanotecnologie e moda, prima t-hirt anti batteri conquista i brand

30 marzo 2022 a

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - “Negli ultimi mesi abbiamo concentrato la nostra ricerca su alcuni formulati nanotecnologici per rispondere alla domanda di importanti marchi europei della moda, che volevano abiti anti acqua e anti macchia e abbiamo dunque ideato delle T-shirt trattate con nanomateriali molto innovative perché idrorepellenti, ma allo stesso tempo traspirabili. Abbiamo creato una un'innovazione scientifica tutta da indossare che protegge anche dagli effetti dell'inquinamento e dei batteri”. Così Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio di Nanotecnologie 4Ward360, che ha applicato le tecnologie frutto della sua ricerca ad alcuni tessuti realizzando la prima maglietta che non assorbe l'acqua, non si macchia, protegge dai batteri e dagli effetti dello smog.

“Ho deciso – spiega Zuccalà - di investire tutte le energie in un progetto sinergico sempre con la stessa passione, competenza, curiosità e un pizzico di follia. Una ricerca che sarà visibile ad occhio nudo nei prossimi mesi a chi vive il mondo della moda nelle sue varie sfaccettature. Infatti, nell'ultimo fashion week, la T- shirt da noi ideata ha già catturato l'attenzione di molti brand importanti della moda che ci hanno contattato e i video dove viene spiegato questo trattamento nanotecnologico sono già diventati subito virali. “Si tratta di una maglietta assolutamente normale - spiega Zuccalà – sulla quale viene spruzzato poi un formulato non filmogeno. Questo crea una protezione invisibile sulle superfici, mantenendo l'originale porosità del materiale trattato.

Il trattamento ‘4Ward_Tex' è a base d'acqua o etanolo, ed è in grado di agire respingendo acqua, sporco e contaminanti in genere. E' reversibile, adatto per proteggere ottimamente tutti i tessuti o fibre, siano essi di origine animale o vegetale. Indicato quindi per fornire una protezione eccellente ad indumenti in lana, seta, cotone, lino. La particolarità di 4Ward_Tex è quella di rivestire tridimensionalmente in scala nanometrica ogni singolo filamento della fibra tessile, senza modificare né l'aspetto né la consistenza. E' privo di solventi, non inquinante e rispetta l'epidermide e protegge dall'aggressione biologica. Il formulato potrà inoltre conferisce diverse proprietà, in base anche alle necessità del brand che li realizzerà, tra queste, oltre ad idrorepellenza, oleorepellenza, anti macchia, protezione dall'assorbimento dello sporco e dell' umido, protezione contro l'usura, resistenza ai raggi UV o protezione antibatterica. Se correttamente applicato il trattamento resisterà a numerosi lavaggi, in base a quanto definito in fase di formulazione del prodotto. Come per la maglietta, tutti gli altri capi di abbigliamento potranno essere trattati allo stesso modo, rivoluzionando allo stesso tempo il campo della moda, rendendolo sempre più tecnologico e green”.