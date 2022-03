Verona: si infortuna durante bonifica incendio boschivo, recuperato da soccorso alpino

30 marzo 2022 a

Verona, 30 mar. (Adnkronos) - Ieri sera verso le 22.45, la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Verona, per un operatore forestale che si era infortunato durante la bonifica di un incendio boschivo in località Scandolara. L'uomo, un 49enne di Tregnago (Verona), si trovava in un versante molto ripido con balze rocciose, su terreno reso instabile dal passaggio del fuoco che ha ceduto all'improvviso sotto i suoi piedi facendolo scivolare e causandogli un sospetto trauma alla gamba.

I soccorritori, più un altro del soccorso speleologico che abita nelle vicinanze, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, una cinquantina di metri sopra la strada, dove si trovava già il personale medico dell'ambulanza di Verona emergenza, che aveva prestato le prime cure. Stabilizzato e caricato sulla barella portantina, l'infortunato è stato calato fino alla strada e affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso verso l'una di notte.