Migranti: Lamorgese, 'trend arrivi da Libia, Tunisia e Algeria in diminuzione'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - ''Si registra un costante trend in diminuzione dal novembre 2021, che si è accentuato fortemente nel mese di marzo, quando abbiamo registrato 437 arrivi dalla Libia, meno di un terzo rispetto al mese di marzo del 2021 quando ne erano arrivati 1.505. Anche dalla Tunisia abbiamo avuto un allentamento della pressione, una tendenza iniziata dal settembre 2021 che si è consolidata nei primi due mesi del 2022. Dal 1 gennaio al 29 marzo sono giunte in Italia 1.494 persone mentre nello stesso periodo del 2021 ne erano già arrivate 2080, con una riduzione del 27%. Dall'Algeria abbiamo registrato solo 55 arrivi nel 2022 rispetto ai 253 dello stesso periodo dello scorso anno e negli ultimi due mesi non è arrivato nessuno''. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen.