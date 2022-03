Ucraina: al via colloquio Lavrov Wang

30 marzo 2022 a

Pechino, 30 mar. (Adnkronos) - E' iniziato a Tunxi, nella provincia cinese di Anhui, il colloquio fra i ministri degli Esteri di Russia e Cina, Sergei Lavrov e Wang Yi, ha reso noto la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass. Il colloquio, in cui non potrà non essere toccato il tema della guerra in Ucraina, avviene a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi confinanti con l'Afghanistan e dell'incontro dei ministri nel formato 'Usa-Russia-Cina +' dedicato all'Afghanistan. Lavrov oggi incontrerà anche ministri di altri Paesi. Parteciperà agli incontri di Tunxi anche l'inviato per l'Afghanistan degli Stati Uniti, Tom West, così com il ministro degli Esteri del governo talebano afghano, Amir Khan Muttaqi.