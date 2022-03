Criminalità: sequestrato patrimonio di 1 mln, accumulato in 20 anni con traffico droga e contrabbando

30 marzo 2022 a

Bari, 30 mar. (Adnkronos) - Sarebbe riuscito nel tempo ad accumulare un patrimonio, mobiliare e immobiliare, ingente, in parte 'reinvestito' nel centralissimo 'Garage Carulli', nel quartiere Madonnella di Bari, formalmente intestato alla figlia ma che, di fatto, sarebbe stato gestito da lui stesso: questa mattina nei confronti di Giuseppe Di Cosimo, 66 anni, con numerose condanne per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, furto e ricettazione, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comado Provinciale del capoluogo pugliese hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia. L'uomo è considerato dagli inquirenti figura di spicco nel panorama criminale del quartiere Madonnella. Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità sua e della sua famiglia è stimato in quasi un milione di euro, composto, oltre che dall'autorimessa Carulli, da diversi rapporti finanziari, autoveicoli e da una villa a Torre a Mare.

Il provvedimento, emesso dalla sezione specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Bari, accoglie la proposta della Dda, formulata sulla base degli accertamenti patrimoniali dal Reparto Operativo dell'Arma che hanno ricostruito sia la carriera, considerata criminale, sia gli introiti dell'intero nucleo familiare. I militari, infatti, hanno sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria un corposo quadro indiziario sulla provenienza, ritenuta illecita, della ricchezza di Di Cosimo, accumulata nel corso di oltre un ventennio. La stessa villa di Torre a Mare, che da sola ha un valore stimato di circa 300mila euro, è risultata intestata formalmente a un uomo che sarebbe stato, in passato, affiliato all'associazione per delinquere capeggiata proprio da Di Cosimo e deceduto nel 2013. Poi, dopo la morte dell'uomo, è comparso un testamento olografo con il quale l'immobile veniva donato alla figlia di Di Cosimo.