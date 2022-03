Ruby ter: Risso, 'mai ricevuto soldi da Berlusconi o Karima' (2)

30 marzo 2022 a

(Adnkronos) - L'idea del trasferimento in Messico, spiega Risso, 53 anni, nasce nel 2013. A giugno, insieme a Karima, affronta il primo viaggio "perché all'inizio il nostro progetto era familiare" e formano la società "anche se la relazione era già compromessa". A novembre trova il locale di 200 metri quadrati a Playa del Carmen, in una zona abbastanza turistica, e qui - insieme a un amico italiano, oggi testimone in aula - crea l'idea del pastificio e del ristorante che viene inaugurato il mese dopo. Un percorso che affronta da solo - Ruby nel marzo 2014 gli cede le quote - e non pieno di ostacoli: "Nel 2014 ho venduto quattro Rolex" per affrontare le spese.

"Abbiamo inaugurato con mille difficoltà", spiega Risso che ripete più volte che i soldi investiti sono denaro ricavato da "25 anni di lavoro nei locali liguri, siamo stati il top della riviera per sei-sette anni". Per recuperare denaro per trasferirsi ricorda di aver venduto anche delle quote di un locale a Francesco Belsito, l'ex tesoriere della Lega.

Ora gli affari per il ristoratore sembrano ingranare. "E' passato il periodo Covid che ci ha creato problemi, anche se lavoriamo molto con la gente del luogo, il flusso del denaro piano piano sta tornando insieme al turismo americano e canadese", conclude. Con Risso si chiude la fase istruttoria: le prossime due udienze del 18 e 25 maggio saranno dedicate alla requisitoria della pubblica accusa, ossia alla formulazione delle richieste di condanna per Berlusconi e gli altri 28 imputati.