Calcio: Altobelli, 'derby d'Italia decisivo, chi perde è fuori da corsa scudetto'

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - "Guai ai vinti per domenica! Chi perde è fuori dalla corsa per lo scudetto". Così all'Adnkronos l'ex attaccante dell'Inter e della Juventus Alessandro Altobelli a 4 giorni dall'attesissimo derby d'Italia. "Prima della sosta i bianconeri erano lanciatissimi, mentre i nerazzurri stavano affrontando un periodo nerissimo ma la sosta può aver cambiato le cose -sottolinea Altobelli-. Speriamo che Inzaghi recuperi Brozovic, giocatore fondamentale per i campioni d'Italia. Pronostico? Impossibile anche se mi auguro vinca l'Inter, il mio cuore è più nerazzurro sono stato lì 11 anni, mentre alla Juve ho fatto solo una stagione".