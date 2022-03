Milano: trovato in auto a bordo strada incosciente, gravissimo 66enne

30 marzo 2022 a

Milano 30 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 66 anni questa mattina è stato trovato al volante della sua auto, ferma a bordo strada, incosciente.

Il veicolo si trovava in via della Libertà 72, a Settimo Milanese. Il 118 è intervenuto poco dopo le 10 con automedica e ambulanza. Il 66enne, in arresto cardio circolatorio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sacco di Milano con manovre di rianimazione in corso.

Sull'uomo - fa sapere l'Azienda regionale di emergenza urgenza in una nota - non ci sono traumi evidenti ed è quindi verosimile che a colpirlo sia stato un malore.