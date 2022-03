Ita: fonti, advisor società continuano a lavorare con quelli del Mef**

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. -(Adnkronos) - Non ci sarebbe nessuna "preoccupazione" circa la nomina dei revisori, decisa lo scorso 31 gennaio, dietro le dimissioni di 6 dei 9 membri del Cda di Ita, avvenuta nelle scorse ore. Lo spiegano all'Adnkronos fonti vicine al dossier che riportano come "la delibera non è stata neppure oggetto di discussione" del Consiglio di amministrazione che ha approvato la relazione di bilancio. Anzi, si conferma, "gli advisor di Ita vanno avanti, lavorando a quattro mani" con i consulenti nominati dal Mef.