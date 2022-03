VAFFA Cosmo Game: “Sold out degli NFT disponibili in pre-lancio, ora parte il Marketplace”

30 marzo 2022 a

(Roma 30 marzo 2022) - Esordisce l'NFT Marketplace del VAFFA Cosmo Game al termine di una prevendita che ha registrato il tutto esaurito per i 6100 NFT mistici e rari in esposizione

“Bruciare in pochi giorni tutti gli NFT disponibili ha superato tutte le aspettative immaginabili”, commenta visibilmente soddisfatto Nicholas Perpiglia, CEO di VAF Gaming Studios. “L'andamento dei primi giorni di vita del NFT Marketplace di VAFFA Cosmo Game ha registrato il sold out di tutti gli NFT in esposizione. Sono già in tanti a parlarne, e in molti di più a testare, uno dei primi P2E Game in Italia che preannuncia una condivisione allargata, visto che l'Italia è soltanto l'area scelta per il testing iniziale”.

VAFFA Cosmo Game è infatti un Mobile Game Play to Earn - gioca per guadagnare - che entra in uno dei settori più caldi dell'Industria del Gaming. Insieme a lui, giovane fondatore di VAF Gaming Studio, Ltd., a Londra, ripercorriamo la storia brillante partita ad Ottobre dello scorso anno.

“Da ieri in Italia, molto presto in tutto il mondo, grazie all'implementazione del NFT Marketplace, dove oggi si possono trovare 6100 NFT Mistici e Rari con ricchi benefit, presto sarà internazionale”, sottolinea Nicholas Perpiglia. “Siamo partiti quando abbiamo visto letteralmente esplodere il mercato dei Games P2E, con numeri veramente impressionanti. Questi sono fatti noti, aziende come Decentraland, Sandbox e Axie Infinity sono arrivate a capitalizzare miliardi di dollari in pochissimi anni, generando un interesse diffuso worldwide su questi Games che hanno la particolarità di viaggiare su blockchain. Certo - conferma - l'essere su piattaforma decentralizzata rende possibile generare guadagni in token trattati sulla stessa e superare quindi i limiti che hanno tutti gli altri Games. Ma sono gli NFT l'altro vero motivo di appeal”.

Con gli NFT vengono infatti diffusi sia poteri del gioco che vere e proprie entità chiamate mistiche o comunque rare.

“Questi vengono trattati sul Marketplace proprietario di VAFFA, oltre che essere trattabili su altri Marketplace, OpenSea in testa. Abbiamo investito risorse importanti per creare il nostro mercato online proprietario, per essere certi di poter offrire la massima sicurezza possibile”, ribadisce Perpiglia. “Gioco innovativo e premiante, NFT mistici e rari, Marketplace proprietario e aperto a terzi. Ma non finisce qui, per questi 6100 NFT c'è un qualcosa di estremo valore che nasce dopo aver completato un Business Plan triennale con Pricewaterhouse/Intellera, noto leader nella consulenza strategica d'impresa”.

Il Business Plan prevede di raggiungere 3,8 milioni di giocatori worldwide entro il 2025, che darebbe ai VAFFA Token, oggi listati su Pancake Swap Exchange, un incremento di valore fino a 0,011$ cadauno.

“Per questo abbiamo deciso di offrire a tutti i possessori di questi 6100 NFT un premio in staking, completamente in omaggio, che si traduce in un quantitativo considerevole di VAFFA Token loccati per chi deposita in staking per 1-3 anni i suoi NFT”, spiega Perpiglia. “Nel momento in cui questi raggiungeranno quota 0,011$ scadrà il lockup e potranno subito essere ritirati, oppure posticipare l'operazione nel 2025. Siamo veramente felici di omaggiare questi primi sottoscrittori che ci stanno dando fiducia adesso, nel momento della partenza ed è certo un bell'esempio di DAO, ovvero di organizzazione decentralizzata, in cui i proprietari sono tutti i giocatori, non si tratta di un'impresa tradizionale. La realtà è che il mondo si sta stravolgendo interamente - conclude - e noi non siamo altro che uno degli esempi di tutto questo processo. Non è facile capire tutto, all'inizio, ma restando con noi si imparano cose che possono valere per la vita”.

Contatti:

Sito marketplace: https://marketplace.vaffacosmo.io/it

Sito Vaffa: https://vaffacosmo.io/

Email contatti: [email protected]