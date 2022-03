Motomondiale: Bagnaia, 'in Argentina per dare una svolta alla stagione'

30 marzo 2022 a

Buenos Aires, 30 mar. -(Adnkronos) - "Già dopo la gara del Qatar e soprattutto dopo l'ultimo GP disputato in Indonesia, il mio feeling con la Desmosedici GP è ritornato ad essere quello dello scorso anno. Purtroppo sia a Losail che a Mandalika non siamo riusciti a dimostrare il nostro reale potenziale, perciò spero di riuscirci finalmente qui in Argentina". Così il pilota della Ducati, Francesco 'Pecco' Bagnaia in vista del fine settimana del Gp d'Argentina a Termas de rio Hondo. "E' una pista che mi piace e sono determinato a dare finalmente una svolta alla nostra stagione questo fine settimana”, aggiunge il pilota piemontese.