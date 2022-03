De Gasperi: Castagnetti, 'Maria Romana fedele a valori cristianesimo e democrazia'

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "La primogenita figlia di Alcide De Gasperi, Maria Romana, dopo una lunga vita passata prima come collaboratrice del grande statista e fondatore della Dc e poi come gelosa custode della sua memoria, ci ha lasciato questa notte. La sua vita è stata tutta un preclaro esempio di fedeltà ai valori del cristianesimo e della democrazia nella convinzione che su di essi, oggi come ieri anche se in modo diverso, si potessero educare le nuove generazioni a un'idea sana e costruttiva della politica". Lo scrive su Facebook Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Ppi.

"Per lunghi decenni -aggiunge- ha praticato settimanalmente sulle pagine di 'Avvenire' una vera e propria pedagogia della pace, della democrazia e, in particolare, del valore dell'Europa unita, valori a cui il suo indimenticabile e indimenticato genitore aveva dedicato la vita intera. Oggi vogliamo accumunare entrambi nel ricordo e nella preghiera, in questa ora particolarmente difficile della vita del nostro Continente".