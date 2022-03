Ita: fonti, 6 membri cda dimessi per fine fase creazione società

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Le dimissioni di sei dei nove membri del Cda di Ita Airways "dopo l'approvazione della relazione di bilancio sono legate al fatto che si trattava di figure chiamate in una fase di sviluppo della società, che andava creata: ora inizia una nuova fase nella quale l'azienda può essere traghettata verso la privatizzazione". Lo spiegano all'Adnkronos fonti vicine al dossier che sottolineano come si tratti di una evoluzione "che fa parte del percorso naturale della società". I tre membri del cda rimasti in carica sono il presidente Alfredo Altavilla, l'ad Fabio Lazzerini e la consigliera Frances Ouseley.