Calcio: ecco Al Rihla, il pallone dei mondiali in Qatar

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Si chiama 'Al Rihla' il nuovo pallone disegnato da Adidas che vedremo in campo per il Mondiale 2022 in Qatar. Al Rihla in arabo significa 'il viaggio' ed è ispirato alla cultura, all'architettura, alle barche iconiche e alla bandiera del Qatar. Il 14° pallone consecutivo che la casa tedesca ha creato per la Coppa del Mondo è progettato per supportare le massime velocità di gioco, poiché viaggia più velocemente in volo di qualsiasi altro pallone nella storia del torneo. La palla è stata progettata con la sostenibilità come priorità; infatti, Al Rihla è il primo pallone di un Mondiale realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d'acqua.