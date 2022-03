Lavoro: Consulenti, ecco 'Generazione Legalità' dall'Italia all'Europa con un videogioco

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Labitalia) - Puntuale all'appuntamento con il Festival del Lavoro, in programma dal 23 al 25 giugno 2022 a Bologna, torna 'Generazione Legalità'. E per l'occasione diventa un videogame. Un'ulteriore transizione, in linea con il tema cardine della tre giorni bolognese, per il gioco da tavolo, nato nel 2019 dall'idea del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e della fondazione studi per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori alla professione di consulente sui temi della legalità e dell'etica nel lavoro e, trasformato nel 2021 in quiz digitale.

Sette le missioni, sviluppate in chiave italiana ed europea, con cui cimentarsi prima di concorrere per il premio finale: un viaggio a Bruxelles per conoscere le Istituzioni comunitarie. La presentazione della nuova edizione di 'Generazione legalità' si è tenuta, oggi, al Salone dello studente online di 'Campus Orienta digital' e proseguirà il 13 maggio alla 'Job Week – Salone del Lavoro' e delle Professioni digital edition e il 20 maggio al Salone del Libro di Torino, per poi fare tappa finale a Bologna, il 25 giugno, per la premiazione nel corso del Festival del Lavoro.

Tre mesi di appuntamenti dedicati ai giovani, quindi, che partono dai Saloni formativi itineranti, passano per le sette missioni del videogame e si concludono al Festival, per offrire loro percorsi mirati di orientamento al lavoro e nuovi criteri di scelta del loro futuro professionale. "I consulenti del lavoro -spiega Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi- perseguono il lavoro etico e regolare e promuovono la diffusione di strumenti in questa direzione. Con il videogioco Generazione legalità abbiamo voluto andare oltre i nostri consueti modelli di comunicazione istituzionale per incentivare la formazione di una nuova classe virtuosa di imprenditori e lavoratori. Quest'anno lo abbiamo voluto fare con un'edizione europea proprio per rimarcare l'importanza di creare percorsi comuni a tutti i giovani d'Europa", conclude. Informazioni aggiuntive e accesso al videogame sul sito www.festivaldellavoro.it.