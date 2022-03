Civibank: Del Piero, 'sul prezzo non mi esprimo, ma c'e' stato esposto'

30 marzo 2022 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - ''Per il prezzo non mi esprimo ancora, ma segnalo che c'è stato un esposto che ci è arrivato qui per conoscenza di un azionista in cui segnala delle anomalie a favore dei grandi azionisti e a sfavore dei piccoli azionisti''. Lo dice la presidente di Civibank, Michela Del Piero, nella conferenza stampa convocata per illustrare le ragioni del no all'opa lanciata da Sparkasse.

''Questi tre accordi che stanno facendo presuppongono prestazioni accessorie, forse, di fare o non fare da parte di Sparkasse, per sollecitare in qualche maniera queste adesioni, altrimenti non si capisce, perchè chiamare una preadesione quando un azionista ha diritto fino all'ultimo giorno di vendere allo stesso prezzo le proprie azioni. Dal punto di vista giuridico è incomprensibile, dal punto di vista sostanziale fa nascere qualche dubbio''.