Civibank: Del Piero, '180 mln che partono dal Friuli e vanno a Bolzano, a me non va bene'

30 marzo 2022 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - ''E' un'operazione molto interessante per loro perchè dal punto di vista contabile loro hanno un componente positivo diretto di 180 milioni Sono 180 milioni che partono dal Friuli Venezia Giulia e vanno a Bolzano'' Così il presidente del cda di Civibanl, Michela Del Piero, spiega uno dei motivi che hanno portato il consiglio di amministrazione a bocciare l'opa lanciata sull'istituto da Sparkasse.

''A me come cittadino del Friuli Venezia Giulia -sottolinea- prima che come presidente di Civibank, questa operazione non va bene. Sono un cittadino che paga le tasse in una regione a statuto speciale in cui sappiamo che le tasse che paghiamo vanno direttamente a favore di servizi, non mi va assolutamente bene che il valore che abbiamo creato in questi sei anni vada a favore dei servizi della città di bolzano. Se a qualcun altro andrà bene vuol dire che deciderà che ancora una volta il Friuli fa bene a essere eterodiretto''.