Pnrr: 4Graph, per settore tipografico ruolo importante in transizione green

Roma, 30 mar. (Labitalia) - "La tematica della transizione ecologica rappresenta più che mai un driver centrale nel comportamento etico di cittadini e imprese.Un settore come quello tipografico, erroneamente associato a una scarsa sostenibilità, sta invece dimostrando come la carta stampata possa essere un piacere green e non dannoso per l'ambiente. I 70 miliardi di euro destinati alla transizione ecologica, inoltre, è un'opportunità straordinaria per continuare a innovare e rendere sostenibile l'intero comparto". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Biagio Di Mambro, ceo di 4Graph, brand italiano che sin dalla sua fondazione, nel 2008 a Latina, ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - spiega Di Mambro - è al contempo un'occasione e una sfida per tutti i settori produttivi, non ultimo quello tipografico. È pari a circa 70 miliardi, infatti, la dotazione finanziaria complessiva destinata alla ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica' che arriverà in Italia. Di questo enorme investimento, oltre 2 miliardi saranno destinati integralmente alla promozione dell'economia circolare; un processo che, come realtà del mondo tipografico, ci tocca molto da vicino”.

Con oltre 40mila aziende attive, il settore tipografico costituisce un segmento ad alta vocazione artigianale (62% sul totale) ma capace di innovarsi e crescere grazie a un approccio più sostenibile.

"Il nostro 2021 - prosegue il fondatore di 4Graph - è stato caratterizzato da un forte aumento di fatturato, passato da 3.108.467 euro di ricavi nel 2020 a 5.100.000 euro previsionali, sempre mantenendo la nostra realtà a capitale 100% italiano. Aver adottato fin da subito un approccio sostenibile ci ha anche permesso di ottimizzare il nostro contributo a livello di economia circolare. Questa nuova visione dell'economia, che in futuro sarà sempre più importante, mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Come 4Graph ci siamo organizzati secondo standard eco-friendly certificati, dal 2023 adotteremo un bilancio di sostenibilità ed è in corso l'implementazione, sul tetto del nostro stabilimento produttivo, di un impianto fotovoltaico che ci consentirà di produrre energia pulita al fine di ridurre ulteriormente il nostro impatto”.

Il ceo dell'impresa campana, premiato dall'Istituto tedesco di qualità e finanza (Itqf) come miglior tipografia online italiana, sottolinea che “per comprendere appieno il grado di sostenibilità raggiunto, basti pensare al fatto che il 97% degli scarti di lavorazione – e quindi carta, plastica, alluminio e altri metalli – viene interamente riciclato e il rimanente 3% smaltito in totale sicurezza".

"L'approccio green e un'innovazione tecnologica più smart applicata ai processi di stampa che il Pnrr favorirà - conclude Di Mambro - sono quindi un importante punto di svolta per l'intero settore”.