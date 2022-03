Civibank: Stedile, 'in termini operativi non ho visto progettualità condivisa, no a Sparkasse'

30 marzo 2022 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - ''C'e' un tema di deleghe e di autonomia. E' chiaro che in un processo di accorpamento le autonomie si perdono, ma vorrei capire qual è la soglia''. Così in conferenza stampa il vicepresidente del cda di Civibank Andrea Stedile spiega il no dell'istituto all'opa lanciata da Sparkasse. ''inizialmente questa operazione l'avevo vista come una partita da poter giocare in maniera virtuosa. Gli esponenti di Sparkasse -dice- avevano parlato di una progettualità condivisa e nella quale credevo perchè avrebbe permesso di poter preservare e valorizzare le peculiarità di questa banca che l'ha fatta apprezzare su questo territorio. Ma poi non ho visto in termini operativi una progettualità condivisa e quindi non me la sento di esprimere un parere favorevole a un progetto nella quale non ho visibilità''.