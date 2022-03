Difesa: fonti M5S, bene Guerini su spese 2% 2028, passo governo su nostre posizioni

30 marzo 2022 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Un buon passo verso le nostre posizioni. Fino a ieri ci davano degli irresponsabili perché chiedevamo di far slittare il termine per il raggiungimento del 2% nel 2024. Oggi Guerini sposta questo obiettivo al 2028, che è un buon passo verso quella sostenibilità e gradualità, da noi sempre richiesta". Questo il commento sulle parole del ministro della Difesa che filtra dal quartier generale M5S di Campo Marzio dove si fa presente che “abbiamo detto chiaramente che non si possono spendere 10/15 miliardi, da qui al 2024, in spese militari: sono altre le priorità dell'Italia".