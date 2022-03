Covid: Speranza, 'più forti decisioni basate su scienza, Governo continui così'

30 marzo 2022 a





Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - "In questi anni il ruolo del Cts è stato fondamentale. Ha segnato anche un rapporto fra politica e scienza che dobbiamo saper conservare per il futuro. Si è più forti nelle decisioni che si assumono se esse sono basate sull'evidenza scientifica. Io credo che questa sia la linea su cui il Governo dovrà continuare a impegnarsi". Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un video al termine dell'ultima riunione del Cts, il Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid.