Lega: Salvini incontra il neosenatore De Angelis e Tilde Minasi

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Primo giorno di lavoro in Senato per il neoparlamentare della Lega Fausto De Angelis. Ha preso il posto di Tilde Minasi, che ha scelto di lasciare Palazzo Madama per impegnarsi nella sua Calabria in qualità di assessore alle Politiche Sociali nella giunta di Roberto Occhiuto. Oggi entrambi hanno incontrato il leader Matteo Salvini, che ha augurato loro buon lavoro e si è detto particolarmente fiducioso per la crescita della Lega in Calabria.