Pernigotti: al tavolo Mise azienda annuncia accordo non vincolante per cessione

30 marzo 2022 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "L''azienda ha informato che nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo non vincolante per avviare una trattativa con un possibile acquirente della storica industria dolciaria piemontese". E' quanto emerge al termine del tavolo Pernigotti che si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo Economico. Tavolo che è stato presieduto dal coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti e al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, le regioni Piemonte e Lombardia, il sindaco di Novi Ligure e i sindacati.