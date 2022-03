Mobilità: Sala, 'a Milano obiettivo meno auto, allunghiamo linee metro'

30 marzo 2022 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Ci vorrà del tempo per arrivare al nuovo modello di mobilità. Ma Milano vent'anni fa aveva 10 auto in più ogni cento abitanti. Siamo passati da 60 auto ogni cento abitanti, a 50 di oggi e dobbiamo arrivare a 40". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla conferenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per illustrare i nuovi provvedimenti e le risorse messe a disposizione per potenziare il servizio di trasporto rapido di massa e per rinnovare il parco autobus del trasporto pubblico locale.

"Nelle nostre città ci sono troppe auto, non possiamo cancellarle per decreto, ma possiamo intervenire su diversi aspetti. Area B è un limite che vieta l'ingresso ai veicoli inquinanti, sviluppo dello sharing, delegato al privato, è positivo, mentre noi come amministrazione lavoriamo sull'offerta di trasporto pubblico", in particolare sull'allungamento delle linee metropolitane e sul cambiamento bus, "che in città possono essere full electric, mentre se vanno anche nella cintura la scelta è un po' quella del metano", ha spiegato Sala.