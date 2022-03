Stellantis: Tavares, 'non ci servono fusioni o acquisizioni, concentrati su Piano'**

31 marzo 2022 a

Torino, 31 mar. - (Adnkronos) - "Non abbiamo bisogno di fusioni o acquisizioni: in Stellantis abbiamo un piano e ci concentriamo sulla sua esecuzione". Lo sottolinea l'ad del gruppo Carlos Tavares nell'incontro in corso presso l' Heritage hub di Mirafiori. Il manager torna poi a chiedere un intervento pubblico per aiutare le case a risolvere il "problema del futuro che è quello di mettere insieme mobilità pulita con mobilità economicamente accessibili". "Ai Governi - ha spiegato - chiediamo di creare le condizioni perché la classe media possa permettersi questi nuovi veicoli, che costano il 50% in più di quelli tradizionali".