Covid: Mazzeo, 'grazie a vaccini e a Figliuolo inizia 'nuova normalità''

31 marzo 2022 a

a

a

Firenze, 31 mar. - (Adnkronos) - "La giornata di oggi segna la fine dello stato d'emergenza. A oltre due anni dall'inizio della pandemia e grazie a quasi 136 milioni di dosi di vaccino somministrate negli ultimi mesi in Italia (la campagna vaccinale più grande e importante della storia dell'umanità) possiamo finalmente iniziare una 'nuova normalità'". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"Con la fine dello stato di emergenza si chiude anche l'esperienza del generale Francesco Figliuolo come commissario straordinario nella gestione della pandemia: a lui, per tutto il grande lavoro svolto in questi mesi e per il modo in cui ha messo in sicurezza il Paese, credo vada da parte di tutti noi un enorme Grazie", aggiunge Mazzeo.

"Sono stati due anni difficili, abbiamo pagato un tributo altissimo in vite umane ed in limitazioni della nostra libertà - prosegue Mazzeo - I vaccini, con buona pace di chi si ostina a dire il contrario, hanno letteralmente salvato la vita a migliaia e migliaia di persone. Sia chiaro: il virus non è scomparso e tutti siamo chiamati a continuare a fare attenzione e a rispettare le norme e le regole che continueranno ad esserci - conclude Mazzeo - Ma da domani, finalmente, possiamo voltare pagina".