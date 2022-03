Ucraina: Draghi, 'Italia richiesta come garante sia da Kiev sia da Russia'

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Italia garante della pace come chiesto da Kiev? "Il contenuto esatto di queste garanzie è presto per definirlo, dipenderà dal risultato dei negoziati. Credo sarà" un ruolo di garanzia affinché "le clausole negoziate siano attuate". L'"aspetto positivo è che l'Italia è richiesta come garante sia dall'Ucraina che dalla Russia". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa con i cronisti esteri.