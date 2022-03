Covid: mappa Ecdc, tutta Italia in rosso scuro, si schiarisce Est Europa

31 marzo 2022 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Tutta l'Italia in rosso scuro. Anche la Valle d'Aosta, ultima regione a passare nella fascia di maggior rischio Covid (la scorsa settimana era ancora nella tonalità del rosso chiaro). Questa la nuova mappa a colori dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che aggiorna le fasce di rischio Covid in Europa.

Il rosso scuro è il colore ancora dominante, in particolare nel blocco centrale dell'Europa. In questa fase l'andamento delle mappe è altalenante, di settimana in settimana continuano le oscillazioni. In base all'ultimo aggiornamento si schiarisce la parte Est nella mappa che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Nel dettaglio, la Polonia è quasi interamente in rosso chiaro con una regione in giallo e due in rosso scuro, la Romania è in rosso chiaro con due ampie regioni in giallo e una piccola macchia rosso scuro. In rosso chiaro tutta l'Ungheria, la Bulgaria tranne un'area in rosso scuro, e gran parte della Croazia (l'altra parte è in rosso scuro). Anche la Spagna ha un'ampia porzione del suo territorio in rosso chiaro.