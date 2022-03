Calcio: Martini, 'esclusione Italia dal Mondiale si poteva evitare, maglia azzurra non ha più stesso fascino'**

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'esclusione dell'Italia dai Mondiali in Qatar? Si poteva evitare soprattutto da campioni d'Europa, una perdita di concentrazione così grande non ce l'aspettavamo, anche se io percepisco che la nazionale e la maglia azzurra per i calciatori non ha più il fascino che aveva quando giocavamo noi". Sono le parole di Luigi Martini, ex giocatore della Lazio di Giorgio Chinaglia, all'Adnkronos sulla mancata qualificazione dell'Italia dai Mondiali in Qatar. "Giocare in Nazionale per noi era il raggiungimento della meta in assoluto più ambita, oggi non so se sia così, spero di sbagliarmi, ma non vedo questo attaccamento. Gigi Riva si è fatto spezzare una gamba per la Nazionale, oggi li vedo più cauti", ha aggiunto Martini.

"Le critiche ad Immobile? In Nazionale non riesce ad incidere perché l'Italia non ha un gioco vero e proprio, sono i migliori giocatori messi insieme. Se gli arrivano 2-3 palle a partita, in una zona del campo non congeniale a lui, è difficile. Immobile è il più grande goleador in Italia e in Europa, ha vinto anche con la Scarpa d'oro, e questo è inconfutabile, bisognerebbe capire perché non segna allo stesso modo in Nazionale, ma non credo sia solo colpa sua, con la Lazio segna. La Lazio di Sarri dove può arrivare quest'anno? Se non c'è un cambio di passo, arriva lì dove è ora, se questo è il suo passo non schioda da li".