Difesa: Draghi, 'vincolo 2% nel 2024 e' indicazione, disatteso da molti governi'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il vincolo del 2024" per le spese militari assunto in ambito Nato "è stato preso più come un'indicazione, molti Paesi ue lo hanno disatteso. Anche la Germania è attorno all'1,6%, l'Italia all'1,4%, la Spagna appena al di sotto dell'Italia. E' un obiettivo a cui bisogna tendere con continuità e realismo. Non c'è nessuna sorpresa in questo obiettivo di tendenza". Così il premier Mario Draghi, nell'incontro con la stampa estera.