Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Sono molto cauto nell'interpretare questi segni. Credo di aver notato un cambiamento nel tono ma non potrei dire se è vero, perchè in una telefonata di 40 minuti non è facile capire il carattere". Così il premier Mario Draghi alla stampa estera sulla telefonata di ieri con Putin.