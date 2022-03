31 marzo 2022 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'adesione all'Ue è processo che noi sosteniamo, c'è un processo per entrare che è lungo, questo processo comporta riforme profonde nei paesi candiadti e l'Europa è lì per aiutare quei paesi a procedere verso quelle riforme, altrimenti l'integrazione non funziona". Così il premier Mario Draghi alla stampa estera sul possibile ingresso in Ue dell'Albania e altri paesi balcanici.