SNAI – MotoGp: in Argentina è il momento di Bagnaia Quartararo è la prima insidia

31 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il successo del pilota della Ducati vale 4,50, il campione del mondo in carica segue a 5,50. A 7,50 il secondo trionfo di Bastianini.

Milano, 31 marzo 2022 – Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due gare, Pecco Bagnaia deve invertire la rotta. Il pilota Ducati, tra i principali candidati al titolo, è per i betting analyst Snai in cima alla lista dei favoriti in vista del Gran Premio d'Argentina di MotoGP, a quota 4,50. Gli cede per ora il passo anche il campione del mondo in carica e vincente dell'ultima gara Fabio Quartararo, il cui bis a Termas de Rio Hondo si gioca a 5,50. Staccato rispetto al duo di testa troviamo un trio formato da Pol Espargaro, Jorge Martin e dall'italiano Enea Bastianini, vincitore della prima gara dell'anno in Qatar: per loro, il successo vale 7,50 la posta. Più indietro l'italo-brasiliano Franco Morbidelli, a 15.

Per la pole c'è Quartararo – Nelle qualifiche è invece Quartararo il favorito, in quota a 3,50 per la pole position del sabato. Il francese della Yamaha precede le due Ducati di Bagnaia e Martin, offerte a 5,50, mentre a 7,50 troviamo Jack Miller, Pol Espargaro e Johann Zarco. A quota 10, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini.

Titolo, c'è anche Marquez – Il campione in carica è al momento favorito per il secondo titolo mondiale consecutivo, offerto a 3,25, ma Bagnaia rimane attaccato a 3,75. Nonostante lo stop a tempo indeterminato dovuto alla diplopia, Marc Marquez è tuttora tra i candidati alla vittoria a 5,50, seguito da Bastianini a 7,50. Il successo di Joan Mir, campione nel 2020, si gioca a 10.

Ufficio Stampa Snaitech