Ergastolo ostativo: Conte (Leu), 'dalla Camera una legge equilibrata'

31 marzo 2022 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Con la legge sui benefici penitenziari per i cosiddetti reati ostativi la Camera fa una buona riforma. L'indicazione della Corte costituzionale è stata recepita con equilibrio, introducendo delle modifiche che trasformano quella che era una presunzione assoluta -collegata alla sola scelta della collaborazione- in una presunzione relativa, che non discrimina i detenuti per i quali la collaborazione è stata 'impossibile o inesigibile', mettendoli in condizione attraverso un percorso rigoroso di dare comunque la prova della rescissione dei loro rapporti con la criminalità e del rischio dì una ripresa degli stessi”. Lo afferma Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, componente della commissione Giustizia della Camera e della commissione Antimafia.