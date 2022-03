Covid: Giani, 'bene fine emergenza e grazie a vaccini contagi sotto controllo'

31 marzo 2022 a

Firenze, 31 mar. - (Adnkronos) - "Oggi si chiude lo stato d'emergenza e da domani le Regioni tornano a essere protagoniste, come lo sono state per le vaccinazioni e gli interventi di prevenzione, anche sotto il profilo della competenza assoluta sulle misure, perché viene meno il ruolo della struttura commissariale". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

Il governatore toscano ha sottolineato l'importanza della campagna di vaccinazione anti Covid per il contenimento della pandemia e il ritorno alla normalità. "In Toscana - ha osservato Giani - abbiamo fatto addirittura 8.701.029 vaccinazioni. In 14 mesi, da quando arrivarono i vaccini all'inizio di gennaio 2021, aver creato un movimento che ha contato più di 90 hub, organizzando medici, infermieri e volontariato, è stata la chiave per fronteggiare il Covid, come ci riconoscono tutti collocandoci tra le migliori regioni europee. Abbiamo coperto più del 92% della platea vaccinabile e l'88,4% della popolazione totale con risultati che si vedono, perché il contagio è sotto controllo".