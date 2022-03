31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Alle 15.30 sarò in diretta su Instagram per fare chiarezza sul tema delle spese militari. Sarà anche un'occasione per confrontarmi direttamente con voi, rispondere alle vostre domande, in maniera franca e trasparente. A più tardi!". Così in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte.