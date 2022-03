31 marzo 2022 a

Londra, 31 mar. - (Adnkronos) - La Premier League modifica in parte il protocollo Covid. Sparisce l'obbligo dei due test settimanali per giocatori e membri dello staff dei vari club. L'obbligo dei test è legato solo ai casi sintomatici. Niente più obbligo di green pass per accedere nei centri di allenamento e negli stadi.