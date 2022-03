31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Otto figli su 10 in Italia hanno ottenuto qualcosa in più dall'assegno unico rispetto a benefit già esistenti (in media 672€). Lo ha certificato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Significa redistribuire, per avere un paese più giusto e con più speranza". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, deputato del Partito democratico.