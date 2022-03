Rugby: Fir in lutto, scomparso l'ex azzurro Vittorio Ambron

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Lutto nel rugby italiano per la scomparsa di Vittorio Ambron. Lo annuncia la Fir con una nota sul suo sito ufficiale. "La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, avvenuta oggi, giovedì 31 marzo, di Vittorio Ambron, Azzurro n. 191. Ala, classe 1940, era nato a Benevento il 14 dicembre. Aveva esordito con l'Italrugby il 27 maggio del 1962 nella vittoria per 13 a 11 contro la Germania a Berlino. Aveva disputato l'ultimo test match in maglia azzutra, il 24esimo, il 21 maggio del 1972 ad Ivrea contro la Spagna. Nel 1965 aveva ricevuto la medaglia di Bronzo del Coni. Negli anni trascorsi sui campi da rugby aveva vestito la maglia della Partenope, dell'Esercito e della SS Roma Rugby. La Fir ha disposto nel fine settimana un minuto di silenzio su tutti i campi in cui si svolgeranno le gare dei Campionati Nazionali. Alla famiglia Ambron vanno le condoglianze del Presidente della Fir, Marzio Innocenti, e del Consiglio Federale tutto".