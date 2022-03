Gitto (Gitto Battaglia 22): "Raptuz e Dani Faiv rappresentano bene il brand 8.6 Original"

31 marzo 2022 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - “Raptuz perché ha uno stile estremamente potente e poi ha all'interno della propria storia visiva i lupi, che sono il dna del nostro brand. Il lupo è l'icona principale del brand 8.6, è un leader ma nello stesso tempo è il capo branco che condivide con il suo branco momenti di grande intensità. Per cui lui era perfetto per interpretare il DNA di questa marca. E Dani Faiv perché è un artista emergente che però ha nelle sue storie, nel suo racconto, nelle sue parole tanto di quello che rappresenta il nostro brand”. Così Vicky Gitto, direttore creativo dell'agenzia che ha ideato l'evento, in merito alla scelta dei due artisti come protagonisti.

La prima edizione limitata della birra 8.6 Original, appartenente al marchio Swinkels Family Brewers, è stata al centro di una serata, tenutasi il 30 marzo a Milano, che ha unito Raptuz e Dani Faiv nella creazione di un murale interattivo dal titolo “The Wall of IntenCity”. Attraverso questa opera, che raffigura anche un codice QR, è possibile scaricare un inedito del trapper Dani Faiv.