Lombardia: Fontana, 'è locomotiva Paese, ma incertezza rischia di minare crescita'

Milano 31 mar. (Adnkronos) - "La Lombardia è ancora orgogliosamente la locomotiva del Paese, come evidenziato dai dati macroeconomici: il 2021 si è chiuso con un balzo del Pil pari al +6,6% e con il raggiungimento di un record storico per l'export che ha toccato 136 miliardi di vendite sui mercati internazionali. Positivo è, inoltre, il tasso di disoccupazione, sceso a quota 5,5%, in linea con il benchmark delle regioni 'motore' europee".

Lo ha detto, oggi a Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al XIII Congresso Cisl 'Esserci per cambiare'. Dopo aver ringraziato per l'invito gli organizzatori e in particolare il segretario generale nazionale di Cisl, Luigi Sbarra, e quello regionale Ugo Duci, e ribadito le preoccupazioni per la guerra in Ucraina, il governatore ha sottolineato come "l'incertezza del quadro internazionale e, ancor prima, l'impennata dei costi di materie prime, rischiano, tuttavia, di minare il percorso di positiva crescita innescato a livello regionale".

"Sebbene l'impatto della crisi sull'economia sia, al momento, di difficile quantificazione - ha aggiunto - possiamo facilmente immaginare che le conseguenze di questa complessa situazione incideranno su imprese, lavoratori e famiglie e sulle loro decisioni di spesa e di investimento. Le istituzioni dovranno essere in grado di intercettare i nuovi bisogni, favorendo l'adozione di iniziative e politiche più rispondenti alle nuove preoccupazioni. Ancora una volta, la collaborazione fattiva e propositiva di tutti gli attori della società civile, del mondo produttivo-economico sarà fondamentale per la tenuta della Lombardia".