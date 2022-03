Calcio: Inter, Brozovic parzialmente in gruppo, ancora lavoro personalizzato per de Vrij

31 marzo 2022 a

Milano, 31 mar. - (Adnkronos) - Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic verso il recupero per il derby d'Italia contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il 29enne croato, assente nelle ultime due gare pareggiate contro Torino e Fiorentina, ha ripreso a lavorare, seppur parzialmente, con il resto della squadra e si è allenato per metà della seduta a parte e per metà in gruppo. Segnali importanti, quindi, per Simone Inzaghi, che ha in Brozovic un elemento fondamentale per il suo centrocampo. Più indietro, invece, Stefan De Vrij, che ha già saltato le gare contro Torino e Fiorentina per un problema al polpaccio. Il difensore olandese ha svolto ancora un lavoro personalizzato, solo nella giornata di venerdì proverà a lavorare parzialmente in gruppo come fatto da Brozovic. In questo modo verranno valutate le sue condizioni, sarà un primo test importante per capire se potrà essere a disposizione contro la Juventus.