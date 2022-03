M5S: Conte, 'a Mattarella riferito esigenza di Paese in sofferenza'

31 marzo 2022 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Al Presidente Mattarella ho riportato le esigenze del paese, per come viene riferita dai cittadini, dagli imprenditori, dai lavoratori, dalle associazioni professionali e di categoria. Una situazione di grande sofferenza, di grande difficoltà. Il paese sta soffrendo e noi che abbiamo una responsabilità politica dobbiamo subito costruire un sistema di interventi, da non rinviare". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, rientrando nella sede del Movimento dopo l'incontro al Quirinale con il Capo dello Stato.

"Più tardi si interverrà - prosegue - più la sofferenza potrebbe tramutarsi in famiglie che non arrivano a fine mese, come già successo, che non possono pagare le bollette, imprese che chiudono, esercizi che tirano giù le saracinesche, fabbriche che possono chiudere i cancelli. C'è una forte, viva preoccupazione e ovviamente anche un contesto internazionale molto preoccupante". Con Mattarella "abbiamo ragionato molto di politica internazionale, abbiamo condiviso le preoccupazioni rispetto a un conflitto che sta continuando" e su come "l'Italia possa dare un contributo per una soluzione pacifica di questo conflitto".