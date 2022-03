Calcio: Karsdorp, 'ripartiamo dal derby, 4° posto ancora possibile'

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - "La fiducia è molto alta. Il derby è stato bellissimo, ma fa parte del passato". Così l'esterno destro della Roma Rick Karsdorp nel corso di un'intervista a Sky Sport nella quale fa il punto della situazione sul momento giallorosso. "Contro la Lazio è stata la nostra prestazione migliore insieme alla partita contro l'Atalanta -aggiunge il 27enne olandese-. Adesso, però, pensiamo alla Sampdoria. Sarà una partita molto importante, conteranno solo i tre punti".

Contro i blucerchiati la Roma andrà a caccia del decimo risultato utile consecutivo in campionato per consolidare il quinto posto in classifica, oggi condiviso con l'Atalanta: "Vogliamo finire il campionato il più in alto possibile, che sia il quinto o il quarto posto -dice l'ex Feyenoord-. Sappiamo che il quarto posto non dipende solo da noi, ma è ancora possibile e siamo in corsa. Lo stesso vale per la Conference League: possiamo vincerla".

Subito dopo la partita contro la Samp, la Roma dovrà pensare all'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. Una coppa che rappresenta un chiaro obiettivo stagionale dei giallorossi: "Vogliamo vincerla - spiega Karsdorp - Sarà una partita da dentro o fuori. Conoscete tutti le nostre ambizioni in Conference League. Abbiamo giocato due partite così così con il Vitesse, ma abbiamo passato il turno. Contro il Bodo conterà solo la vittoria".