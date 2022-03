Food: da domani a Mi'Ndujo ecco panino 'Mi Sballo', con fonduta alla canapa

31 marzo 2022 a

Roma, 31 mar. (Labitalia) - Da domani 1 aprile, e non è uno scherzo, per tutto il mese nei ristoranti della catena Mi'Ndujo si potrà gustare il panino 'Mi Sballo': hamburger di bovino, caciocavallo, pancetta e fonduta alla canapa. In concomitanza di 'CanapaMundi – Festival internazionale della canapa' che si svolgerà a Roma nei giorni 1-2-3 aprile a Fiera di Roma la catena del food calabrese ha deciso di utilizzare questa antica pianta per farcire il suo 'Panino del mese'.

Dalla collaborazione con Fattoria Biò, azienda agricola della Sila, in provincia di Cosenza, all'avanguardia nella coltivazione, nella produzione e nell'allevamento, che con l'azienda Mi‘Ndujo condivide la continua ricerca e valorizzazione di prodotti che esaltino il palato dei propri fruitori, viene fuori una fonduta alla canapa: prodotta con farina e semi di canapa, con il suo esclusivo sapore.

"Sul panorama gastronomico l'azienda Mi'Ndujo conferma una volta ancora la sua ricercatezza, la sua innovazione e il suo infinito amore per i sapori “sanizzi” della sua terra natia: la Calabria", conclude la nota.