01 aprile 2022 a

Kiev, 1 apr. (Adnkronos) - L'Ucraina assiste ad un "ammasso di forze russe per nuovi attacchi nel Donbass e ci stiamo preparando per questo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in nuovo video diffuso nella notte, assicurando che gli ucraini "non cederanno niente e combatteremo per ogni centimetro del nostro territorio, per ogni cittadino".