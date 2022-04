Ucraina: operazioni da aeroporto S.Pietroburgo, 25% appartiene a società tedesca

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - 'L'aeroporto internazionale Pulkovo di San Pietroburgo, il 25% del quale è indirettamente di proprietà delle autorità tedesche, è utilizzato nella guerra della Russia contro l'Ucraina; sono infatti almeno 6 gli aerei militari russi che lo stanno utilizzando come base di decollo per dirigersi in territorio ucraino. Lo rende noto un'inchiesta di 'Schemes' (Radio Liberty), che ha analizzato i voli militari nel servizio 'flightradar24'.

L'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo è tra i cinque più grandi della Russia. La società di gestione è la russa 'Vozdushnye Gate of the Severnoye Capital', ma dal 2009 una quota del 25% è detenuta dalla società tedesca 'Fraport', che a sua volta è controllata dalle autorità tedesche e dai contribuenti tedeschi. Più del 31% di Fraport appartiene infatti all'Assia, mentre circa il 21% alla città di Francoforte.