Ucraina: arrivati in Russia 300 mercenari siriani

01 aprile 2022

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Trecento mercenari siriani sono arrivati in Russia per sottoporsi ad addestramento militare prima di essere inviati in guerra contro l'Ucraina. Lo riporta il New York Times, secondo cui il contingente è formato da uomini di una divisione dell'esercito siriano che ha lavorato a stretto contatto con gli ufficiali russi che sostennero il presidente Bashar al-Assad durante la guerra.

Molti altri potrebbe essere in arrivo: i reclutatori in tutta la Siria hanno compilato elenchi di migliaia di candidati interessati che devono essere controllati dai servizi di sicurezza siriani per poi essere mandati in Russia. In tutto, Mosca intenderebbe reclutare 16.000 mercenari dalla Siria con esperienza di combattimento da impiegare nella guerra contro l'Ucraina.

Circa 300 soldati, giunti precedentemente già in Russia, sono membri della 25a divisione dell'esercito siriano, nota come Forza del Tigri. Sono considerati élite e lavorano a stretto contatto con gli ufficiali russi. I russi hanno offerto loro 1200 dollari al mese per sei mesi, con un bonus di 3000 dollari quando saranno congedati per tornare in Siria.