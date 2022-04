Difesa: Della Vedova, 'esterrefatto da comportamento Conte'

01 aprile 2022 a





Roma, 1 apr (Adnkronos) - "Penso che la polemica sull'aumento delle spese militari sia stata strumentale. Sono stupito ed esterrefatto dal comportamento del Movimento 5 Stelle e di Conte che hanno montato un'operazione di propaganda demagogica sostanzialmente sul nulla”. Lo ha detto a ‘Coffee Break' su La7 il segretario di +Europa e sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova.

“La sicurezza non è un'entità astratta: è l'emergenza di oggi per l'Europa. Dobbiamo inserire queste spese in una cornice europea, ma mettere in contrapposizione in modo demagogico la spesa per la difesa e le emergenze sulle bollette è un'operazione che da un ex primo ministro non mi sarei aspettato. O forse sì da questo ex primo ministro”, ha concluso Della Vedova.